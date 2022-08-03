Ани Лорак ушла в тень

Ани Лорак родилась на Украине, поэтому в конце февраля оказалась в очень трудной ситуации. С одной стороны, соотечественники начали призывать всех звезд публично осудить Россию за объявление спецоперации. С другой, Ани все это время выступала в РФ, получая немалые гонорары за свои концерты.

Фото: Legion-Media Legion-Media

В отличие от Веры Брежневой и Светланы Лободы, Лорак решила сохранить молчание и уйти в тень. Вот уже несколько месяцев исполнительница хита «Сопрано» не появлялась на публике. По имеющейся информации, артистка также отменила в России все концерты. За исключением одного.

Речь идет о выступлении Лорак в Иркутске. Само мероприятие назначено на 29 ноября. Желающих насладиться пением Ани ждут во дворце спорта «Труд». Билеты продаются с ценником от 1800 до 3000 рублей.

Что интересно, на официальном сайте Лорак никакой информации о грядущем концерте в Сибири нет. Впрочем, все данные на странице неактуальные. Даже указанный на портале номер не обслуживается. Тем не менее, известно, что билеты на выступление Ани в Иркутске все еще можно купить.

Телефоны официальных представителей Лорак молчат. Чтобы хоть немного прояснить ситуацию со странным поведением знаменитости, журналисты связались с ее бывшим концертным директором. Александр Никитин, надо сказать, был весьма удивлен.

«Я давно с ней не работаю, сейчас от Ани ничего не слышно. Вряд ли она поедет в Россию», — заявил бывший работник Лорак.

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