Рената Литвинова хочет вернуться в Россию

Актриса Рената Литвинова, которая сейчас проживает во Франции, рассказала, что хотела бы вернуться в Россию. Ее слова цитирует «Пятый канал».

Фото: Renata Litvinova/YouTube Renata Litvinova/YouTube

Один из поклонников спросил артистку, тоскует ли она по Родине.

«Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться», — отреагировала она.

Во Францию Литвинова уехала после начала спецоперации на Украине. Поначалу она объяснила свой отъезд проблемами со здоровьем, однако постепенно начала принимать участие в зарубежных проектах и даже поставила моноспектакль, с которым намерена гастролировать за границей.