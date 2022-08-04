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2 минуты назад

Литвинова призналась, что хочет вернуться в Россию

Газета.Ruиещё 2

Актриса Рената Литвинова, которая сейчас проживает во Франции, рассказала, что хотела бы вернуться в Россию. Ее слова цитирует «Пятый канал».

Рената Литвинова хочет вернуться в Россию
Фото: Renata Litvinova/YouTubeRenata Litvinova/YouTube

Один из поклонников спросил артистку, тоскует ли она по Родине.

«Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться», — отреагировала она.

Во Францию Литвинова уехала после начала спецоперации на Украине. Поначалу она объяснила свой отъезд проблемами со здоровьем, однако постепенно начала принимать участие в зарубежных проектах и даже поставила моноспектакль, с которым намерена гастролировать за границей.

Ранее сообщалось, что актеры Русского театра в Таллине подвергли критике гастроли Ренаты Литвиновой. Артисты пожаловались на высокую стоимость билетов и обвинили ее в предательстве россиян.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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