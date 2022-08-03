Нагиев рассказал, что стал дедушкой

«У нас разные подходы. Кирилл выжидателен, работает только с большими хорошими режиссерами, очень точечно. Отказывается от мусора, даже приносящего деньги. Сейчас, в этой ситуации, в которой мы живем, он немного пересмотрел свою позицию», — добавил он.