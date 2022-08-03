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1 час назад

55-летний Дмитрий Нагиев рассказал, что стал дедушкой

WMJ.ru

Дмитрий Нагиев обмолвился, что у его 23-летнего сына Кирилла есть ребенок.

Нагиев рассказал, что стал дедушкой
Фото: Владимир Андреев / Starface.ruВладимир Андреев / Starface.ru

«А сыночка уже сам папа…» — признался Дмитрий Нагиев в интервью 7дней.ru.

Актер подтвердил, что у его 23-летнего сына Кирилла родился ребенок, но не стал раскрывать ни пол, ни имя, ни дату рождения.

Дмитрий Нагиев также рассказал о том, что Кирилл отказался сыграть его сына в фильме «Охотник». «Не хочет параллелей и появления нас вместе в кадре», — объяснил Нагиев-старший.

«У нас разные подходы. Кирилл выжидателен, работает только с большими хорошими режиссерами, очень точечно. Отказывается от мусора, даже приносящего деньги. Сейчас, в этой ситуации, в которой мы живем, он немного пересмотрел свою позицию», — добавил он.

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