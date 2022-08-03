Нагиев рассказал, что стал дедушкой

Дмитрий Нагиев обмолвился, что у его 23-летнего сына Кирилла есть ребенок.
«А сыночка уже сам папа…» — признался Дмитрий Нагиев в интервью 7дней.ru.
Актер подтвердил, что у его 23-летнего сына Кирилла родился ребенок, но не стал раскрывать ни пол, ни имя, ни дату рождения.
Дмитрий Нагиев также рассказал о том, что Кирилл отказался сыграть его сына в фильме «Охотник». «Не хочет параллелей и появления нас вместе в кадре», — объяснил Нагиев-старший.
«У нас разные подходы. Кирилл выжидателен, работает только с большими хорошими режиссерами, очень точечно. Отказывается от мусора, даже приносящего деньги. Сейчас, в этой ситуации, в которой мы живем, он немного пересмотрел свою позицию», — добавил он.