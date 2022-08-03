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1 час назад

Танец Джоли с дочерью из-за поступления в колледж попал на видео

Денис Фьючин

Американская актриса Анджелина Джоли станцевала с дочерью Захарой после того, как стало известно, что 17-летняя приемная наследница голливудской звезды поступила в один из старейших колледжей в Атланте. На приятное событие в семье кинодивы обратило внимание издание Daily Mail.

На опубликованной в соцсетях записи можно наблюдать, как американская знаменитость радуется поступлению Захары в гуманитарный колледж для афроамериканок, который находится в Атланте. Актриса в компании дочери на мероприятии для выпускниц учебных заведений Spelman и Morehous, состоявшемся в Лос-Анджелесе, исполнила танец Electric Slide.

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