Американская актриса Анджелина Джоли станцевала с дочерью Захарой после того, как стало известно, что 17-летняя приемная наследница голливудской звезды поступила в один из старейших колледжей в Атланте. На приятное событие в семье кинодивы обратило внимание издание Daily Mail.

На опубликованной в соцсетях записи можно наблюдать, как американская знаменитость радуется поступлению Захары в гуманитарный колледж для афроамериканок, который находится в Атланте. Актриса в компании дочери на мероприятии для выпускниц учебных заведений Spelman и Morehous, состоявшемся в Лос-Анджелесе, исполнила танец Electric Slide.