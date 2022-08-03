Волочкова призналась, что никогда не брала кредиты

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) рассказала, что никогда не сталкивалась с кредитами.

«Лично я никогда не была связана с кредитными историями, даже когда покупала дом. Когда была нужна и необходимость, я не стала влезать в кредиты», — поделилась артистка.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о полумиллионных долгах перед коммунальными службами и налоговой. Она назвала бредом информацию, которая распространялась в СМИ о том, что у балерины крупная задолженность. Адвокат Волочковой Олег Павлецов объяснил, что слухи о долгах балерины — это техническая ошибка, которая возникла в результате постоянной смены исполнителей в налоговой.