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1 час назад

Волочкова призналась, что никогда не брала кредиты

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) рассказала, что никогда не сталкивалась с кредитами.

Волочкова призналась, что никогда не брала кредиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лично я никогда не была связана с кредитными историями, даже когда покупала дом. Когда была нужна и необходимость, я не стала влезать в кредиты», — поделилась артистка.

Также она считает, что кредиты могут стать «кабалой».

Волочкова призвала поклонников решить свои проблемы, связанные с кредитными историями.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о полумиллионных долгах перед коммунальными службами и налоговой. Она назвала бредом информацию, которая распространялась в СМИ о том, что у балерины крупная задолженность. Адвокат Волочковой Олег Павлецов объяснил, что слухи о долгах балерины — это техническая ошибка, которая возникла в результате постоянной смены исполнителей в налоговой.

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