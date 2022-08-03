Хаматова обзавелась агентом в США

У актрисы Чулпан Хаматовой появился личный агент в США. Артистка рассчитывает получить какую-нибудь роль в Голливуде. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Как рассказали знакомые актрисы, личный агент - это шанс получить работу, за которую хорошо платят. Однако получить роль в Голливуде сложно, так как там и своих хватает звезд. Но сейчас есть шанс попасть «в струю» в США с антироссийской позицией, но для этого нужны связи.

«Еще вариант: продюсеры, которые уехали и будут снимать кино, также станут иметь ввиду таких узнаваемых кинозвезд — как Хаматова, Ингеборгу Дапкунайте», — говорят коллеги звезды.

При этом коллеги отмечают, что получить роль в США у актрисы не больше 20%. Куда больше шансов попасть в новые картины режиссера Кирилла Серебренникова и других уехавших постановщиков.