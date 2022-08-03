В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Хаматова обзавелась агентом в США

Елена Прошина

У актрисы Чулпан Хаматовой появился личный агент в США. Артистка рассчитывает получить какую-нибудь роль в Голливуде. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Хаматова обзавелась агентом в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали знакомые актрисы, личный агент - это шанс получить работу, за которую хорошо платят. Однако получить роль в Голливуде сложно, так как там и своих хватает звезд. Но сейчас есть шанс попасть «в струю» в США с антироссийской позицией, но для этого нужны связи.

«Еще вариант: продюсеры, которые уехали и будут снимать кино, также станут иметь ввиду таких узнаваемых кинозвезд — как Хаматова, Ингеборгу Дапкунайте», — говорят коллеги звезды.

При этом коллеги отмечают, что получить роль в США у актрисы не больше 20%. Куда больше шансов попасть в новые картины режиссера Кирилла Серебренникова и других уехавших постановщиков.

Напомним, Хаматова в марте уехала в Латвию, где устроилась на работу в Рижский театр. Платят звезде немного - около 1200 евро (76 тыс. рублей) в месяц. Больших киношных проектов не предвидится.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители