Раскрыт гонорар Галкина за выступление в Европе

За одно свое выступление в Европе комик Максим Галкин получает около 6 млн рублей. Как сообщает «КП», сбежавший из России юморист и раньше нередко выступал в странах Запада, а сейчас наработанные связи помогают ему держаться на плаву.

Фото: ТАСС ТАСС

Сами затраты на выступление у Галкина минимальны — ему не нужны музыканты, декорации или светотехника. Достаточно лишь написать новую программу.

Кроме того, недавно комику предлагали работу на израильском телевидении, однако Максим отказался. У него расписана концертная программа до конца года, а среди уехавших из России артистов он оказался самым востребованным.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. Оттуда он стал критиковать действия российских властей, из-за чего лишился работы на отечественном телевидении.