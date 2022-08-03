В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
53 минуты назад

Раскрыт гонорар Галкина за выступление в Европе

Никита Бородкин

За одно свое выступление в Европе комик Максим Галкин получает около 6 млн рублей. Как сообщает «КП», сбежавший из России юморист и раньше нередко выступал в странах Запада, а сейчас наработанные связи помогают ему держаться на плаву.

Раскрыт гонорар Галкина за выступление в Европе
Фото: ТАССТАСС

Сами затраты на выступление у Галкина минимальны — ему не нужны музыканты, декорации или светотехника. Достаточно лишь написать новую программу.

Кроме того, недавно комику предлагали работу на израильском телевидении, однако Максим отказался. У него расписана концертная программа до конца года, а среди уехавших из России артистов он оказался самым востребованным.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. Оттуда он стал критиковать действия российских властей, из-за чего лишился работы на отечественном телевидении.

По последним данным, супружеская пара не собирается возвращаться в Россию. Родные Галкина сейчас заняты продажей недвижимости. По слухам, они собираются окончательно переехать в США.

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители