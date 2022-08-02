37-летняя Юлия Пересильд опубликовала фото в купальнике

Актриса Юлия Пересильд опубликовала новую фотографию в купальнике. Снимком она поделилась с поклонниками в социальных сетях.
37-летняя Юлия Пересильд отправилась в отпуск с дочерьми. Вместе с 13-летней Анной и 8-летней Марией она отдыхает у моря, при этом не раскрывает свое местонахождение. На новой фотографии она позирует в бордовом купальнике. Актриса распустила волосы и скрыла глаза за солнцезащитными очками. На снимке она предстала без макияжа и привычной укладки.
«Отпуск. Дети. Море. Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями. Солнце. Песок. Чтобы было, что вспоминать снежной холодной зимой!» — подписала она.
В комментариях поклонники восхитились внешним видом Юлии Пересильд. «Юлия, вы ослепительная!», «Приятно смотреть на красивую женщину», «Фигура просто космос», «Фигура как у спортсменки», «Любимая актриса. Восхитительно красивая», — писали интернет-пользователи в комментариях.
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