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1 час назад

37-летняя Юлия Пересильд опубликовала фото в купальнике

Газета.Ru

Актриса Юлия Пересильд опубликовала новую фотографию в купальнике. Снимком она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

37-летняя Юлия Пересильд опубликовала фото в купальнике
Фото: juliaperesild/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)juliaperesild/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

37-летняя Юлия Пересильд отправилась в отпуск с дочерьми. Вместе с 13-летней Анной и 8-летней Марией она отдыхает у моря, при этом не раскрывает свое местонахождение. На новой фотографии она позирует в бордовом купальнике. Актриса распустила волосы и скрыла глаза за солнцезащитными очками. На снимке она предстала без макияжа и привычной укладки.

«Отпуск. Дети. Море. Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями. Солнце. Песок. Чтобы было, что вспоминать снежной холодной зимой!» — подписала она.

В комментариях поклонники восхитились внешним видом Юлии Пересильд. «Юлия, вы ослепительная!», «Приятно смотреть на красивую женщину», «Фигура просто космос», «Фигура как у спортсменки», «Любимая актриса. Восхитительно красивая», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что похудевшая Ким Кардашьян показала фото в бикини.

Шоу-бизнес,Юлия Пересильд,Ким Кардашьян,
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