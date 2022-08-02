37-летняя Юлия Пересильд опубликовала фото в купальнике

37-летняя Юлия Пересильд отправилась в отпуск с дочерьми. Вместе с 13-летней Анной и 8-летней Марией она отдыхает у моря, при этом не раскрывает свое местонахождение. На новой фотографии она позирует в бордовом купальнике. Актриса распустила волосы и скрыла глаза за солнцезащитными очками. На снимке она предстала без макияжа и привычной укладки.