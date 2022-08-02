«Временами отказывает мозг»: Нагиев признался в проблеме

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью журналу «Караван историй» заявил, что испытывает проблемы со здоровьем. Иногда у него даже «отказывает мозг».

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Нагиев рассказал, что на протяжении многих лет страдает от хронической бессонницы. Для того, чтобы заснуть, актеру приходится пить таблетки.

По его словам, постоянное употребление лекарственных средств в конечном итоге привело к различным побочным эффектам, в том числе и довольно неприятным.

«Временами отказывает мозг, судя по тем решениям, которые я принимаю», - подчеркнул Нагиев.