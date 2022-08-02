В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
15 минут назад

Дмитрий Нагиев признался, что у него «отказывает мозг» из-за приема таблеток

Илья Родин

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью журналу «Караван историй» заявил, что испытывает проблемы со здоровьем. Иногда у него даже «отказывает мозг».

«Временами отказывает мозг»: Нагиев признался в проблеме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нагиев рассказал, что на протяжении многих лет страдает от хронической бессонницы. Для того, чтобы заснуть, актеру приходится пить таблетки.

Нагиев раскритиковал приглашение Крида в "Голос.Дети"

По его словам, постоянное употребление лекарственных средств в конечном итоге привело к различным побочным эффектам, в том числе и довольно неприятным.

«Временами отказывает мозг, судя по тем решениям, которые я принимаю», - подчеркнул Нагиев.

Сомнолог Павел Кудинов пояснил, что расстройства сна могут быть вызваны тревогой, а также чрезмерной нагрузкой. Он подчеркнул, что актеру не следует работать в таком напряженном ритме, сообщает PopCornNews.

Шоу-бизнес,Павел Кудинов,Дмитрий Нагиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители