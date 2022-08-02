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29 минут назад

Лайма Вайкуле развернула на концерте украинский флаг

Деловая газета "Взгляд"

Латвийская певица Лайма Вайкуле на концерте в Паланге вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее политика и позиция ясны.

Выступление зрители снимали на камеру, и один из кадров попал в Сеть, на котором Вайкуле выходит на сцену с украинским флагом. Об этом сообщили в фан-клубе певицы в социальных сетях, пишет «Московский комсомолец».

«А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала. [Планируете еще выступать в России?] Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально», – заявила певица.

До этого певица не раз высказывала свое отношение к гражданам России. Она отметила, что к россиянам она относится так же, как и к латышам. Артистка не понимает, почему «нелюбовь к гражданам РФ так сильно преувеличена». По мнению Вайкуле, отношения между Латвией и России более чем дружеские.

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