1 августа в Лос-Анджелесе прошла премьера ленты «Быстрее пули» от режиссера Дэвида Литча, где Брэд Питт исполнил главную роль. На этом мероприятии голливудская знаменитость поведал, почему он пришел на премьеру фильма в Берлине в юбке, а не в обычном смокинге.

В Сети появление Питта в льняной юбке и пиджаке ей в тон вызвало бурю эмоций среди поклонников актера.

Питт признался, что пока не может понять, что именно вдохновило его на такой образ.

«Я не знаю! Мы все равно все умрем, так что давайте все испортим», — говорит актер.