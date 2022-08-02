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1 час назад

Актер Брэд Питт объяснил свое появление в юбке на премьере новой кинокартины

FBM.ru

1 августа в Лос-Анджелесе прошла премьера ленты «Быстрее пули» от режиссера Дэвида Литча, где Брэд Питт исполнил главную роль. На этом мероприятии голливудская знаменитость поведал, почему он пришел на премьеру фильма в Берлине в юбке, а не в обычном смокинге.

В Сети появление Питта в льняной юбке и пиджаке ей в тон вызвало бурю эмоций среди поклонников актера.

«Только не он»: Брэд Питт пришел на премьеру в юбке

Питт признался, что пока не может понять, что именно вдохновило его на такой образ.

«Я не знаю! Мы все равно все умрем, так что давайте все испортим», — говорит актер.

Но вот на премьеру ленты в Лос-Анджелесе Брэд Питт явился в зеленом костюм от Haans Nicholas Mott. Образ был дополнен бирюзовой футболкой и яркими кедами из коллаборации Gucci X Adidas.

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