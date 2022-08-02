Богомолов заявил, что русских уважают за границей

Режиссер Константин Богомолов в своем Telegram-канале признался, что не заметил признаков неуважения к русским людям в зарубежных странах.

«Нет никакой враждебности к русским. От слова «совсем». Об инцидентах с отказом обслужить — о них читал, но не сталкивался. А своими глазами вижу только доброжелательность и уважение», — написал Богомолов.

Он предположил, что об этом будет неприятно читать «стыдящимся» за свою национальность россиянам. Однако, отметил Богомолов, подавляющее большинство иностранцев, занимающихся «делом, а не политикой», например, официанты, водители и просто люди, относятся к русским людям с радушием и уважением.