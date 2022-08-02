Юрий Лоза объяснил традицию купания в фонтанах на День ВДВ

Популярный певец Юрий Лоза поздравил военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ) на своей странице «ВКонтакте» и рассказал о традициях этого праздника.
Лоза объяснил, что обычай купания в фонтанах на День ВДВ появился после Великой Отечественной войны и существует только у российских десантников. Эта традиция связана с Днем пророка Илии, также отмечаемым 2-го августа. Считается, что этот святой имеет власть над громом, молниями и дождем, а также способен бороться с темными силами.
«Хочу пожелать всем отметить праздник достойно и без перегибов, потому что пророк хоть и жил в восьмом веке до нашей эры, но силы не утратил и может покарать за неуважение к себе», — заявил певец.
Ранее Лоза объяснил причину популярности певца Виктора Цоя. По его мнению, это связано с тем, что композиции фронтмена группы «Кино» просты в исполнении.