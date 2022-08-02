Алсу прокомментировала слухи о разводе

Певица Алсу отреагировала на слухи о разводе с супругом, предпринимателем Яном Абрамовым. Об этом пишет ФАН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Не так давно в СМИ распространилась информация о размолвке в семье Алсу. Якобы брак певицы трещит по швам из-за многочисленных измен мужа. Артистка, наконец, решила прокомментировать слухи. Певица опубликовали в соцсетях фотографию на фоне корабля.

«Эй, моряк, ты слишком долго плавал…», - подписала фото Алсу.

Многие посчитали подпись странной и решили, что это как-то связано с проблемами в браке звезды. Поклонники посчитали, что Алсу таким образом прокомментировала новости о разводе с Абрамовым. Однако официального заявления супруги не давали.