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37 минут назад

Алсу прокомментировала слухи о разводе

Елена Прошина

Певица Алсу отреагировала на слухи о разводе с супругом, предпринимателем Яном Абрамовым. Об этом пишет ФАН.

Алсу прокомментировала слухи о разводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не так давно в СМИ распространилась информация о размолвке в семье Алсу. Якобы брак певицы трещит по швам из-за многочисленных измен мужа. Артистка, наконец, решила прокомментировать слухи. Певица опубликовали в соцсетях фотографию на фоне корабля.

«Эй, моряк, ты слишком долго плавал…», - подписала фото Алсу.

Многие посчитали подпись странной и решили, что это как-то связано с проблемами в браке звезды. Поклонники посчитали, что Алсу таким образом прокомментировала новости о разводе с Абрамовым. Однако официального заявления супруги не давали.

Напомним, Алсу и Абрамов много лет находятся в официальном браке. У пары растет трое детей – две дочери Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль. Последние годы то и дело ходят слухи о разводе пары, однако супруги предпочитают их не комментировать.

Шоу-бизнес,Ян Абрамов,
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