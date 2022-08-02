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50 минут назад

Лазарева запретила детям возвращаться в Россию

Елена Прошина

Телеведущая Татьяна Лазарева запретила своим детям жить в России после того, как Минюст РФ признал ее лицом, исполняющим функции иноагента. Как сообщает «Слово и Дело», актриса не стала скрывать, что ее наследникам нравится в Москве и они хотят как можно скорее вернуться в Россию из Испании.

Лазарева запретила детям возвращаться в Россию
Фото: ТАССТАСС

Из-за своего иноагентства Лазарева опасается, что в случае какого-либо происшествия ей не удастся приехать на помощь к своим детям.

Напомним, что после начала спецоперации Лазарева неоднократно выступала с критикой действий российских властей. После событий 24 февраля она переехала в Испанию вместе с тремя детьми.

Недавно телеведущая начала распродавать свою недвижимость в России. Она призналась, что особенно тяжело ей было распрощаться с дачей.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Минюст России,
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