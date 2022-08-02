Лазарева запретила детям оставаться в России

«Я только расслабилась, как вдруг российское государство подарило мне второй праздник. Теперь меня все поздравляют с тем, что я иноагент. Что с этим делать — не знаю… Изменилось ли у меня что-то внутри — нет. Я и раньше дружила с такими людьми, а теперь стала их частью. Привет-привет, я ваш иноагент», — с иронией высказалась знаменитость.