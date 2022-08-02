Лазарева запретила детям оставаться в России

Ведущая Татьяна Лазарева (признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022, — прим. WomanHit.ru) в начале спецоперации находилась в Киеве, где вела прямые эфиры. В них знаменитость резко выказывалась о России и ее гражданах. Но спустя несколько недель звезда перебралась в Испанию, где живет и по сей день.
Но дети Лазаревой хотели остаться в России, а телеведущая запретила им это сделать. Более того, звезда распродала недвижимость на родине.
«Я им сказала: „Ребят, пожалуйста, пожалейте мать“. Совсем не хочется быть здесь, не иметь возможности приехать, если там что-то с твоим ребенком случилось», — призналась Татьяна в шоу «Дифирамб».
В России Лазареву уже признали иноагентом за ее резкие высказывания о России.
«Я только расслабилась, как вдруг российское государство подарило мне второй праздник. Теперь меня все поздравляют с тем, что я иноагент. Что с этим делать — не знаю… Изменилось ли у меня что-то внутри — нет. Я и раньше дружила с такими людьми, а теперь стала их частью. Привет-привет, я ваш иноагент», — с иронией высказалась знаменитость.