В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
2 часа назад

Лазарева запретила детям оставаться в России

WomanHit.ru

Ведущая Татьяна Лазарева (признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022, — прим. WomanHit.ru) в начале спецоперации находилась в Киеве, где вела прямые эфиры. В них знаменитость резко выказывалась о России и ее гражданах. Но спустя несколько недель звезда перебралась в Испанию, где живет и по сей день.

Лазарева запретила детям оставаться в России
Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин© РИА Новости / Владимир Вяткин

Но дети Лазаревой хотели остаться в России, а телеведущая запретила им это сделать. Более того, звезда распродала недвижимость на родине.

«Я им сказала: „Ребят, пожалуйста, пожалейте мать“. Совсем не хочется быть здесь, не иметь возможности приехать, если там что-то с твоим ребенком случилось», — призналась Татьяна в шоу «Дифирамб».

В России Лазареву уже признали иноагентом за ее резкие высказывания о России.

«Я только расслабилась, как вдруг российское государство подарило мне второй праздник. Теперь меня все поздравляют с тем, что я иноагент. Что с этим делать — не знаю… Изменилось ли у меня что-то внутри — нет. Я и раньше дружила с такими людьми, а теперь стала их частью. Привет-привет, я ваш иноагент», — с иронией высказалась знаменитость.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Минюст России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители