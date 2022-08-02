«А кто не без изъяна?»: Башаров заступился за Харви Вайнштейна

Актер Марат Башаров в беседе с изданием Teleprogramma.pro высказался в защиту продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в многочисленных домогательствах.
«Харви — созидатель, а не разрушитель. А кто из нас не без изъяна? Да, у него была слабость, он любил женщин. Разве это плохо?» — сказал Башаров.
Также артист упомянул, что его персонаж в сериале «Алла, такси» напоминает Вайнштейна.
Башаров признался, что сочувствует продюсеру.
«Мне очень жалко Вайнштейна. Он, скажем так, сгорел на работе», — поделился актер.
В июне стало известно, что против Харви Вайнштейна были выдвинуты новые обвинения. Утверждается, что Вайнштейн домогался не называемой по имени англичанки в августе 1996 года.
В 2020 году кинопродюсер был приговорен к 23 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии.