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45 минут назад

Башаров заявил, что ему жалко Харви Вайнштейна

Газета.Ru

Актер Марат Башаров в беседе с изданием Teleprogramma.pro высказался в защиту продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в многочисленных домогательствах.

«А кто не без изъяна?»: Башаров заступился за Харви Вайнштейна
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

«Харви — созидатель, а не разрушитель. А кто из нас не без изъяна? Да, у него была слабость, он любил женщин. Разве это плохо?» — сказал Башаров.

Также артист упомянул, что его персонаж в сериале «Алла, такси» напоминает Вайнштейна.

Башаров признался, что сочувствует продюсеру.

«Мне очень жалко Вайнштейна. Он, скажем так, сгорел на работе», — поделился актер.

В июне стало известно, что против Харви Вайнштейна были выдвинуты новые обвинения. Утверждается, что Вайнштейн домогался не называемой по имени англичанки в августе 1996 года.

В 2020 году кинопродюсер был приговорен к 23 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии.

Шоу-бизнес,Харви Вайнштейн,Марат Башаров,
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