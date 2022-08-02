Богаче Березовского: Разин рассказал о прибыли с концертов «Ласкового мая»

Продюсер Андрей Разин в 2009 году рассказывал, сколько зарабатывал на «Ласковом мае». Как сообщает Teleprogramma.pro, в выпуске программы «Кино в деталях» он отмечал, что в 1987 году чистая прибыль только с выступлений коллектива составила 1 млн рублей.
Разин подчеркивал, что тогда стал одним из первых людей, которые заплатили налоги с доходов. При этом он сравнил свою прибыль с заработками предпринимателя Бориса Березовского — тогда в год он получал лишь 150 тыс. рублей.
Продюсер отмечал, что у него выходило успешно продавать выступления коллектива, и график мероприятий был расписан на полгода вперед. При этом к Разину регулярно обращались директора различных площадок и требовали хотя-бы «левый» «Ласковый май». Ради этого он создал одноименную студию.
Напомним, что недавно Разин предложил передать права на исполнение песен коллектива тиктокеру Дане Милохину. Директор умершего Юрия Шатунова Юрий Кудряшов заявил, что продюсеру не принадлежит ничего, кроме названия «Ласкового мая».