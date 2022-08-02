Богаче Березовского: Разин рассказал о прибыли с концертов «Ласкового мая»

Продюсер Андрей Разин в 2009 году рассказывал, сколько зарабатывал на «Ласковом мае». Как сообщает Teleprogramma.pro, в выпуске программы «Кино в деталях» он отмечал, что в 1987 году чистая прибыль только с выступлений коллектива составила 1 млн рублей.

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Разин подчеркивал, что тогда стал одним из первых людей, которые заплатили налоги с доходов. При этом он сравнил свою прибыль с заработками предпринимателя Бориса Березовского — тогда в год он получал лишь 150 тыс. рублей.

Продюсер отмечал, что у него выходило успешно продавать выступления коллектива, и график мероприятий был расписан на полгода вперед. При этом к Разину регулярно обращались директора различных площадок и требовали хотя-бы «левый» «Ласковый май». Ради этого он создал одноименную студию.