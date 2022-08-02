Леонтьев объяснил свой отъезд в США

«Там можно выйти, спокойно прогуляться. Здесь не выйдешь, реакция будет, как на прогуливающегося слона. Русских достаточно и там, но, тем не менее, не так много, как здесь. Я могу гулять по улицам, могу сесть в любой кафешке, где захочу. Могу пойти на пляж. Делать все, чего я здесь лишен», — поделился артист.