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58 минут назад

Валерий Леонтьев объяснил свой отъезд в США

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Певец, композитор, актер Валерий Леонтьев уехал в США. Свое решение «жить на две страны» народный артист России объяснил изданию «Интервью. Люди и События».

Леонтьев объяснил свой отъезд в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Исполнитель рассказал, что уехал в Америку из-за назойливых поклонников.

«Там можно выйти, спокойно прогуляться. Здесь не выйдешь, реакция будет, как на прогуливающегося слона. Русских достаточно и там, но, тем не менее, не так много, как здесь. Я могу гулять по улицам, могу сесть в любой кафешке, где захочу. Могу пойти на пляж. Делать все, чего я здесь лишен», — поделился артист.

Леонтьев признался, что в США живет около трех месяцев в году, но из-за постоянных переездов иногда не понимает, где по-настоящему ощущает себя как дома. Певец также рассказал, что в России у него практически нет времени на отдых, тогда как в Майями он может позволить себе расслабиться.

Ранее стало известно о местонахождении жены Евгения Петросяна.

Шоу-бизнес,Евгений Петросян,Валерий Леонтьев,
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