Леонтьев назвал виновников своего отъезда в США

«Там можно выйти, спокойно прогуляться. Здесь не выйдешь, реакция будет как на прогуливающегося слона. Русских достаточно и там, но, тем не менее, не так много, как здесь. Я могу гулять по улицам, могу сесть в любой кафешке, где захочу. Могу пойти на пляж. Делать все то, чего я здесь лишен. Потом случилось так, что моя жена Люся сейчас живет в Майами, ей там хорошо, она там нашла себя», - сказал певец.