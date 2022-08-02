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1 час назад

Леонтьев назвал виновников своего отъезда в США

Елена Прошина

Певец Валерий Леонтьев рассказал изданию «Интервью. Люди и события» причину своего переезда в США. В этом артист обвинил поклонников.

Леонтьев назвал виновников своего отъезда в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не так давно появилась информация, что Леонтьев уехал из России в США. По словам артиста, причиной тому послужило пристальное внимание фанатов.

«Там можно выйти, спокойно прогуляться. Здесь не выйдешь, реакция будет как на прогуливающегося слона. Русских достаточно и там, но, тем не менее, не так много, как здесь. Я могу гулять по улицам, могу сесть в любой кафешке, где захочу. Могу пойти на пляж. Делать все то, чего я здесь лишен. Потом случилось так, что моя жена Люся сейчас живет в Майами, ей там хорошо, она там нашла себя», - сказал певец.

При этом он подчеркнул, что жить на две страны непросто. В США он проводит всего три месяца в году, и в основном, отдыхает там.

«Я порою просто теряюсь, не понимая, где я дома. Мне и здесь хорошо, и там хорошо. Здесь я практически не лежу, здесь я в бесконечных трудах и перемещениях. Записи, съемки, гастроли. Лежу только там, занимаясь своим любимым занятием: рассматриваю, как облака перемещаются и меняют свою конфигурацию», - поделился певец.

Напомним, Леонтьев уже несколько лет живет в США, а в Россию прилетает ради работы. В Майами у артиста есть свой дом. Также у певца есть вилла в Испании, которая находится рядом с городом Аликанте.

Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,
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