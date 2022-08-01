Алибасов пригрозил уголовкой экс-солисту «На-На»

Музыкант и продюсер Бари Алибасов пришел в ярость, когда узнал, что бывший солист «На-На» Владимир Левкин исполняет песни группы без обладания авторскими правами. У себя в социальной сети он пригрозил певцу за это уголовным делом.

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Поведение Левкина Алибасов посчитал «хамским воровством», которое «обязательно доведет до уголовного дела». Музыкант подчеркнул, что уже когда-то «пожалел» певца, но сейчас его «терпение лопнуло».