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1 час назад

Алибасов пригрозил уголовкой экс-солисту «На-На»

Елена Прошина

Музыкант и продюсер Бари Алибасов пришел в ярость, когда узнал, что бывший солист «На-На» Владимир Левкин исполняет песни группы без обладания авторскими правами. У себя в социальной сети он пригрозил певцу за это уголовным делом.

Алибасов пригрозил уголовкой экс-солисту «На-На»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поведение Левкина Алибасов посчитал «хамским воровством», которое «обязательно доведет до уголовного дела». Музыкант подчеркнул, что уже когда-то «пожалел» певца, но сейчас его «терпение лопнуло».

Левкин пока пост Алибасова никак не прокомментировал. Но поклонники продюсера стали просить его «не рубить с плеча», однако музыкант оказался серьезно настроен на этот счет. Он заявил, что «этим уже занимаются уголовные структуры».

Шоу-бизнес,Владимир Левкин,Бари Алибасов,
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