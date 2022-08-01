Первый канал раскрыл дальнейшую судьбу шоу «Голос» без Градского

Руководство Первого канала и продюсеры шоу «Голос» рассказали о том, что проект в скором времени вернётся в эфир. До этого поклонники шоу предполагали, что после смерти Александра Градского передача будет закрыта. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По имеющимся данным, телезрители скоро увидят новый сезон шоу. В эфир выйдет как классическая версия проекта, так и «Голос. 60+». Однако ни точные сроки выхода передачи в эфир, ни состав звездных наставников пока не сообщаются.