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1 час назад

Первый канал раскрыл дальнейшую судьбу шоу «Голос» без Градского

Елена Прошина

Руководство Первого канала и продюсеры шоу «Голос» рассказали о том, что проект в скором времени вернётся в эфир. До этого поклонники шоу предполагали, что после смерти Александра Градского передача будет закрыта. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Первый канал раскрыл дальнейшую судьбу шоу «Голос» без Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющимся данным, телезрители скоро увидят новый сезон шоу. В эфир выйдет как классическая версия проекта, так и «Голос. 60+». Однако ни точные сроки выхода передачи в эфир, ни состав звездных наставников пока не сообщаются.

Напомним, что певец, композитор и народный артист России Александр Градский умер в ноябре прошлого года в возрасте 72 лет. Это поставило продолжение шоу под вопрос – ранее франшиза телевизионных конкурсов The Voice никогда не сталкивалась со смертью наставника во время сезона.

Шоу-бизнес,Александр Градский,Первый канал,
18+
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