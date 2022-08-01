Эмбер Херд продала свой дом ради выплаты долга Джонни Деппу

Актриса Эмбер Херд продала свой дом в Калифорнии за 1 050 000 долларов. Эти деньги она, вероятно, планирует направить на выплату штрафа и компенсацию экс-супругу Джонни Деппу. Об этом сообщает TMZ.

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Напомним, что согласно решению суда, Херд должна была выплатить Деппу 10,3 миллиона долларов, но она подала на апелляцию. Теперь актрисе нужно внести залог в размере 8,3 миллионов долларов, чтобы заявку рассмотрели, но таких средств у нее нет. На данный момент Херд оплатила только пошлину в 500 долларов.

По данным TMZ, дом в Калифорнии актриса приобрела через анонимный траст в 2019 году. При этом при его продаже ей пришлось пойти на уступки и в итоге она получила всего на 480 тысяч долларов больше той суммы, за которую он был куплен.