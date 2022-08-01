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1 час назад

СМИ вспомнили о словах Вайкуле про отношение к россиянам в Латвии в 2019 году

Газета.Ru

Три года назад в интервью Ирине Шихман певица Лайма Вайкуле сообщила, что в Латвии к русским людям относятся "абсолютно хорошо". На фоне текущих событий некоторые российские СМИ решили вспомнить о тех словах исполнительницы.

СМИ вспомнили о словах Вайкуле про отношение к россиянам в Латвии в 2019 году
Фото: laima_vaikule_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)laima_vaikule_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"К русским относятся абсолютно хорошо. Одинаково, как к латышам. Я в этом уверена. Я не знаю, откуда это взяли, что к русским плохо относятся", - цитируют Вайкуле издания.

На прошлой неделе актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала спецоперации, рассказала, что жители Латвии не только не "плюют ей в лицо", но и предлагают помощь. Артистка призналась, что там ей платят меньше, чем в России, однако многие друзья готовы оказать ей финансовую помощь.

Хаматова также признала, что люди из Европы ведут себя спокойнее россиян и меньше грубят в магазинах.

Ранее покинувшая Россию Хаматова впервые вышла на сцену в Латвии.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Лайма Вайкуле,
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