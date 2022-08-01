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1 час назад

Поклонники Шатунова устроили на его могиле митинг

Елена Прошина

Поклонники певца Юрия Шатунова устроили на 40 дней со дня смерти панихиду на его могиле. Также фанаты по этому случаю стали требовать дать солисту «Ласкового мая» звание заслуженного артиста. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Поклонники Шатунова устроили на его могиле митинг
Фото: Официальный сайт Юрия ШатуноваОфициальный сайт Юрия Шатунова

По данным издания, панихиду поклонники организовали сами. Коллеги и члены семьи на ней не присутствовали. Причем одной панихидой дело не обошлось, их было несколько, с 9:00 и до 13:00 на могилу Шатунова приехало два священника и больше тысячи человек.

И в какой-то момент они устроили импровизированный митинг, на котором стали требовать присудить певцу звание народного артиста. Кроме того прям на могиле Шатунова они организовали сбор подписей на этот счет. За присвоение певцу звания народного артиста также выступил композитор Марат Крымов, отметили в «КП».

Помимо этого одна из поклонниц заявила корреспондентам издания, что смерть Шатунова не является случайной. Кроме того, по ее словам, на жену певца было совершено нападение за границей. Фанатка призвала защитить семью Шатунова и вернуть их в Россию. Однако никаких подтверждений ее словам «КП» найти не удалось и семья певца не собирается переезжать жить в РФ, его дети родились и выросли в Германии, да и вдова живет там с детства.

Напомним, что Шатунов скончался 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,
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