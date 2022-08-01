Раскрыта суть дела Шакиры о неуплате налогов

По словам адвоката, за неуплату налогов на западе можно получить даже более суровый приговор, чем за насильственное преступление. Поэтому певица рискует понести наказание вплоть до лишения свободы, и её публичный статус вряд ли будет принят во внимание судом.

«В данном деле имеет значение, налоговым резидентом какой страны в момент возникновения обязанности уплаты налогов была Шакира. Это зависит от времени пребывания в той или иной стране. Я так понимаю, в этом заключается принципиальный спор между Шакирой, ее адвокатами и налоговыми органами Испании. Испанские налоговые органы утверждают, что в момент возникновения обязанности по уплате налогов Шакира была налоговым резидентом Испании и должна была заплатить налоги. Адвокаты утверждают обратное», – подвёл итоги Сергей Жорин.

Впрочем, сама певица заявляет, что полностью уверена в своей невиновности. Согласно версии суда, Шакира уклонялась от уплаты налогов в казну Испании с 2011 по 2014. По местным законам, если лицо проводит в Испании больше чем 183 дня, оно становится налоговым резидентом и обязано уплачивать все необходимые налоги, в том числе с дохода, полученного за рубежом. Таким образом, прокуратура обвиняет Шакиру в задолженности на сумму 14,5 миллионов евро и запрашивает восемь лет и два месяца лишения свободы для певицы.