Раскрыта суть дела Шакиры о неуплате налогов

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал дело колумбийской певицы Шакиры о неуплате налогов. Об этом сообщает издание News.ru.
По словам адвоката, за неуплату налогов на западе можно получить даже более суровый приговор, чем за насильственное преступление. Поэтому певица рискует понести наказание вплоть до лишения свободы, и её публичный статус вряд ли будет принят во внимание судом.
«В данном деле имеет значение, налоговым резидентом какой страны в момент возникновения обязанности уплаты налогов была Шакира. Это зависит от времени пребывания в той или иной стране. Я так понимаю, в этом заключается принципиальный спор между Шакирой, ее адвокатами и налоговыми органами Испании. Испанские налоговые органы утверждают, что в момент возникновения обязанности по уплате налогов Шакира была налоговым резидентом Испании и должна была заплатить налоги. Адвокаты утверждают обратное», – подвёл итоги Сергей Жорин.
Впрочем, сама певица заявляет, что полностью уверена в своей невиновности. Согласно версии суда, Шакира уклонялась от уплаты налогов в казну Испании с 2011 по 2014. По местным законам, если лицо проводит в Испании больше чем 183 дня, оно становится налоговым резидентом и обязано уплачивать все необходимые налоги, в том числе с дохода, полученного за рубежом. Таким образом, прокуратура обвиняет Шакиру в задолженности на сумму 14,5 миллионов евро и запрашивает восемь лет и два месяца лишения свободы для певицы.