В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта суть дела Шакиры о неуплате налогов

Елена Прошина

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал дело колумбийской певицы Шакиры о неуплате налогов. Об этом сообщает издание News.ru.

Раскрыта суть дела Шакиры о неуплате налогов
Фото: ReutersReuters

По словам адвоката, за неуплату налогов на западе можно получить даже более суровый приговор, чем за насильственное преступление. Поэтому певица рискует понести наказание вплоть до лишения свободы, и её публичный статус вряд ли будет принят во внимание судом.

«В данном деле имеет значение, налоговым резидентом какой страны в момент возникновения обязанности уплаты налогов была Шакира. Это зависит от времени пребывания в той или иной стране. Я так понимаю, в этом заключается принципиальный спор между Шакирой, ее адвокатами и налоговыми органами Испании. Испанские налоговые органы утверждают, что в момент возникновения обязанности по уплате налогов Шакира была налоговым резидентом Испании и должна была заплатить налоги. Адвокаты утверждают обратное», – подвёл итоги Сергей Жорин.

Впрочем, сама певица заявляет, что полностью уверена в своей невиновности. Согласно версии суда, Шакира уклонялась от уплаты налогов в казну Испании с 2011 по 2014. По местным законам, если лицо проводит в Испании больше чем 183 дня, оно становится налоговым резидентом и обязано уплачивать все необходимые налоги, в том числе с дохода, полученного за рубежом. Таким образом, прокуратура обвиняет Шакиру в задолженности на сумму 14,5 миллионов евро и запрашивает восемь лет и два месяца лишения свободы для певицы.

Шоу-бизнес,Шакира,Сергей Жорин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители