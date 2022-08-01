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13 минут назад

Юрист Волочковой опроверг слухи о полумиллионных долгах балерины

Газета.Ru

Адвокат балерины Анастасии Волочковой в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» опроверг слухи о том, что у танцовщицы есть полумиллионный долг перед налоговой и коммунальными службами.

Юрист Волочковой прокомментировал слухи о ее полумиллионных долгах
Фото: ЗВЕЗДАЧ/YouTubeЗВЕЗДАЧ/YouTube

«Это техническая ошибка была. Ввиду того, что разных исполнителей в налоговой много и они постоянно меняются, они якобы нашли, что Анастасия имеет задолженность налогов и подали заявление в судебный Тверской участок», — пояснил Олег Павлецов.

Он добавил, что приставы даже не уведомили танцовщицу о ее якобы долге перед государством. Вместе с этим юрист подчеркнул, что как только стало известно об этой ошибке, он отправился в судебный участок и отменил приказ. В итоге исполнительное производство по делу было прекращено, резюмировал Павлецов.

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