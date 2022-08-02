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1 час назад

Бейонсе перезапишет песню из-за обвинений в оскорблении инвалидов

Газета.Ruиещё 3

Певица Бейонсе перезапишет песню «Heated» из своего нового альбома «Renaissance» из-за того, что одно слово считается оскорбительным для людей с ДЦП, передает Variety.

Бейонсе перезапишет песню из-за обвинений в оскорблении инвалидов
Фото: Lee Celano/ReutersLee Celano/Reuters

Речь идет о глаголе «the spazz», который на американском сленге приблизительно переводится как «сходить с ума». Однако сам этот термин происходит от названия наиболее распространенной формы ДЦП — спастического паралича (spastic palsy).

Поклонники творчества Бейонсе сочли такую риторику оскорбительной и обвинили певицу в эйблизме — дискриминации людей с инвалидностью. Вместе с этим представители исполнительницы заверили, что это слово использовали непреднамеренно. Его пообещали заменить, когда Бейонсе перезапишет трек.

Ранее новый альбом Бейонсе поставил рекорд по прослушиваниям в Spotify.

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