Бейонсе перезапишет песню из-за обвинений в оскорблении инвалидов

Певица Бейонсе перезапишет песню «Heated» из своего нового альбома «Renaissance» из-за того, что одно слово считается оскорбительным для людей с ДЦП, передает Variety.

Фото: Lee Celano/Reuters Lee Celano/Reuters

Речь идет о глаголе «the spazz», который на американском сленге приблизительно переводится как «сходить с ума». Однако сам этот термин происходит от названия наиболее распространенной формы ДЦП — спастического паралича (spastic palsy).

Поклонники творчества Бейонсе сочли такую риторику оскорбительной и обвинили певицу в эйблизме — дискриминации людей с инвалидностью. Вместе с этим представители исполнительницы заверили, что это слово использовали непреднамеренно. Его пообещали заменить, когда Бейонсе перезапишет трек.