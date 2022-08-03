Певица NиNа назвала последствия развода Брежневой с Меладзе

Певица NиNа уверена, что исполнительница справится и без мужа-продюсера.
«Я думаю, что Вера Брежнева на сегодняшний день является женщиной-успехом. Считаю, что ее творчество было по большей части ее заслугой, а не Меладзе. Она по сей день не утратила свои качества: внешность и голос. Вера прекрасно выглядит», - заявила в комментарии «Экспресс газете» артистка.
Она предположила, что, возможно, развод с Константином Меладзе послужит творческому подъему и новым успехам Веры Брежневой.
«Думаю, что у нее все получится. Вера справится, потому что она сильная и уверенная женщина. Полагаю, что жениха ей найти будет не проблема, т.к. она очень здорово выглядит. Я думаю, что Брежнева шагнет на ступеньку выше и ворвется на эстраду с новым творчеством. Все, что ни делается – к лучшему!» - высказалась певица NиNа.
Ранее продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что развод Константина Меладзе и Веры Брежневой в большей степени скажется на творчестве артистки. Он не в восторге от вокальных данных исполнительницы и считает, что без супруга-композитора звезда потеряет место на эстраде.
Недавно в близком окружении подтвердили новость о разводе Брежневой и Меладзе. Источник, давший эту информацию, ссылается на украинскую журналистку Алену Жужу.