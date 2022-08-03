Певица NиNа назвала последствия развода Брежневой с Меладзе

«Думаю, что у нее все получится. Вера справится, потому что она сильная и уверенная женщина. Полагаю, что жениха ей найти будет не проблема, т.к. она очень здорово выглядит. Я думаю, что Брежнева шагнет на ступеньку выше и ворвется на эстраду с новым творчеством. Все, что ни делается – к лучшему!» - высказалась певица NиNа.