Певица старается не лезть в обсуждение острых политических тем. И неудивительно, ведь позиция звезды мало кому приходится по душе.

24 февраля на территории Украины стартовала спецоперация. На такой шаг президент РФ Путин пошел ради освобождения Донбасса, а также денацификации соседнего государства. Почти сразу практически вся Европа в знак протеста отвернулась от России.

Многие граждане РФ столкнулись с разного рода дискриминацией за границей. Нашим соотечественникам стали отказывать в продаже определенных вещей. А на дверях некоторых заведений в ряде государств и вовсе стали появляться объявления, что русским здесь не рады.

Лайма Вайкуле, являющаяся советской и латвийской эстрадной певицей, вряд ли готова вместе с патриотично настроенными россиянами поливать грязью отвернувшуюся от РФ Европу. И дело не в том, что артистка, вообще-то, по национальности является латышкой. Свое отношение к слухам о русофобии ближайшая подруга Аллы Пугачевой высказала еще три года назад в интервью Ирине Шихман в YouTube-шоу «А поговорить?». Если верить исполнительнице, то в странах Прибалтики граждане РФ не подвергаются дискриминации.

«К русским относятся абсолютно хорошо. Одинаково, как к латышам. Я в этом уверена. Я не знаю, откуда это взяли, что к русским плохо относятся», — отметила тогда Вайкуле.

Сейчас эти слова Лаймы Станиславовны снова всплыли на фоне всех происходящих в мире событий. И певице уже успел возразить известный журналист Михаил Шахназаров. В личном блоге в Telegram он поведал, с какими проблемами может столкнуться гражданин Российской Федерации в государствах Прибалтики.

«Серьезно?! А откуда паспорта неграждан с пометкой Alien? Откуда масса поражений в правах? Право голосовать, право занимать госдолжность, владеть оружием», — перечислил возмущенный Шахназаров.