В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
15 минут назад

«Это закшвар»: Данко раскритиковал гонорары Аллегровой за выступление

Никита Бородкин

Певец Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) назвал «зашкваром» цену за выступление своей коллеги Ирины Аллегровой. Как сообщает Prozvezd, он отметил, что за такую сумму вполне можно купить квартиру в Москве.

«Это закшвар»: Данко раскритиковал гонорары Аллегровой за выступление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что недавно Аллегрова заявила, что требует за свое 50-минутное выступление 12 млн рублей. Сумма ошарашила не только журналистов, но и ее коллег, которые осудили «аппетиты» известной артистки.

Данко заявил, что требовать такие деньги — «зашквар». По его мнению, в непростые времена просить такую оплату за выступление неприлично. По мнению Фадеева, с такими запросами певица банально сидит без работы, поскольку ей просто не станут столько платить.

Отметим, что в июне выступление Аллегровой в Рыбинске окончилось скандалом. На мероприятии певица решила исполнять только новые композиции, тогда как публика потребовала уже знакомых хитов. В результате спора она покинула сцену.

Шоу-бизнес,Александр Фадеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители