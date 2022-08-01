«Это закшвар»: Данко раскритиковал гонорары Аллегровой за выступление

Певец Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) назвал «зашкваром» цену за выступление своей коллеги Ирины Аллегровой. Как сообщает Prozvezd, он отметил, что за такую сумму вполне можно купить квартиру в Москве.

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Напомним, что недавно Аллегрова заявила, что требует за свое 50-минутное выступление 12 млн рублей. Сумма ошарашила не только журналистов, но и ее коллег, которые осудили «аппетиты» известной артистки.

Данко заявил, что требовать такие деньги — «зашквар». По его мнению, в непростые времена просить такую оплату за выступление неприлично. По мнению Фадеева, с такими запросами певица банально сидит без работы, поскольку ей просто не станут столько платить.