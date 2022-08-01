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58 минут назад

Оставшаяся без работы Барановская накопила долг в 300 тысяч рублей

Никита Бородкин

Юлия Барановская испытывает серьезные финансовые трудности. Как сообщает «КП», ведущая программ «Мужское/Женское» и «Модный приговор» на Первом канале осталась без заработка после приостановки выпуска шоу, а сейчас уже накопила приличные долги.

Оставшаяся без работы Барановская накопила долг в 300 тысяч рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, лишившись стабильной зарплаты Барановская не смогла выплатить задолженность по подоходному налогу в размере 275 тыс. рублей. При этом с марта долг сильно вырос — тогда ведущая должна была заплатить всего 39 тыс. рублей.

Сама знаменитость надеется, что скоро сможет вернуться на экраны, однако, когда это произойдет — неизвестно. Телеведущая заявляла о старте съемок еще весной 2022 года, однако шоу все еще закрыты. Предположительно, сейчас Барановская зарабатывает на частных корпоративах и мероприятиях, однако делает это неофициально.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине 24 февраля Первый канал решил переориентировать сетку вещания под информационный формат, приостановив показ и съемку ряда развлекательных передач. В результате из эфира выпали «Вечерний Ургант», «Мужское/Женское», «Модный приговор» и другие популярные шоу.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Первый канал,
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