Оставшаяся без работы Барановская накопила долг в 300 тысяч рублей

Юлия Барановская испытывает серьезные финансовые трудности. Как сообщает «КП», ведущая программ «Мужское/Женское» и «Модный приговор» на Первом канале осталась без заработка после приостановки выпуска шоу, а сейчас уже накопила приличные долги.

По информации издания, лишившись стабильной зарплаты Барановская не смогла выплатить задолженность по подоходному налогу в размере 275 тыс. рублей. При этом с марта долг сильно вырос — тогда ведущая должна была заплатить всего 39 тыс. рублей.

Сама знаменитость надеется, что скоро сможет вернуться на экраны, однако, когда это произойдет — неизвестно. Телеведущая заявляла о старте съемок еще весной 2022 года, однако шоу все еще закрыты. Предположительно, сейчас Барановская зарабатывает на частных корпоративах и мероприятиях, однако делает это неофициально.