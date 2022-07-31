Стало известно о болезни Эдиты Пьехи

Народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха рассказала, что заболела в день своего юбилея, пишет «МК».

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Как уточнила исполнительница, она простыла и вынуждена праздничный день провести в постели.

«Вы простите меня, пожалуйста, я простыла и плохо говорю», — призналась Пьеха.

Она добавила, что, вероятнее всего, никак не будет отмечать юбилей.

«Наверное, нет. Проведу этот день в постели», — уточнила певица.

В воскресенье, 31 июля, Пьехе исполнилось 85 лет. В этот день она также отмечает 65-летие творческой деятельности.

Ранее стало известно, что Пьеха получает двойную пенсию. В феврале 2020 года артистка призналась, что ей выдают «артистическую и шахтерскую пенсии».