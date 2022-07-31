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1 час назад

Соседов порекомендовал всем «смотреть программы Михалкова»

Ирина Лебедева

Сергей Соседов поддержал Никиту Михалкова, который крайне резко выступил по поводу творчества Ольги Бузовой и Дани Милохина. Мэтр рассуждал о низком культурном уровне современных звезд шоу-бизнеса. Об этом пишет портал prozvezd.

Соседов порекомендовал всем «смотреть программы Михалкова»
Фото: ТАССТАСС

Режиссер считает, что приглашение Бузовой выступить во МХАТе в спектакле было неуважением к зрителю, который любит настоящий театр. Михалков тогда предложил поющей телеведущей поработать билетершей.

Даню Милохина Михалков назвал полуграмотным идиотом.

Соседов полностью поддержал высказывания режиссера.

«Он еще очень мягко говорит о вышеуказанных «деятелях». Увы, пошлость, помпезная бездарность и непрофессионализм – это знаки нашего времени. Я рекомендую всем смотреть программы Михалкова. Одна речь его чего стоит», - сообщил музыкальный критик.

Согласно материалам информационного агентства CTNews от 24 июля текущего года, известный ведущий и журналист Отар Кушанашвили обвинил российского режиссера Никиту Михалкова в неприкрытом плагиате.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Отар Кушанашвили,Никита Михалков,
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