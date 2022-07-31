Соседов порекомендовал всем «смотреть программы Михалкова»

Сергей Соседов поддержал Никиту Михалкова, который крайне резко выступил по поводу творчества Ольги Бузовой и Дани Милохина. Мэтр рассуждал о низком культурном уровне современных звезд шоу-бизнеса. Об этом пишет портал prozvezd.
Режиссер считает, что приглашение Бузовой выступить во МХАТе в спектакле было неуважением к зрителю, который любит настоящий театр. Михалков тогда предложил поющей телеведущей поработать билетершей.
Даню Милохина Михалков назвал полуграмотным идиотом.
Соседов полностью поддержал высказывания режиссера.
«Он еще очень мягко говорит о вышеуказанных «деятелях». Увы, пошлость, помпезная бездарность и непрофессионализм – это знаки нашего времени. Я рекомендую всем смотреть программы Михалкова. Одна речь его чего стоит», - сообщил музыкальный критик.
Согласно материалам информационного агентства CTNews от 24 июля текущего года, известный ведущий и журналист Отар Кушанашвили обвинил российского режиссера Никиту Михалкова в неприкрытом плагиате.