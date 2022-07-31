Соседов порекомендовал всем «смотреть программы Михалкова»

«Он еще очень мягко говорит о вышеуказанных «деятелях». Увы, пошлость, помпезная бездарность и непрофессионализм – это знаки нашего времени. Я рекомендую всем смотреть программы Михалкова. Одна речь его чего стоит», - сообщил музыкальный критик.