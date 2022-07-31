В Замке Пугачевой и Галкина вновь музыка и танцы

Внук Примадонны Никита Пресняков устроил в Замке в деревне Грязь шумную вечеринку. Никита решил не отставать от гостеприимной бабушки, которая любила собирать гостей, и собрал друзей и близких на празднование пятилетней годовщины свадьбы. Молодой актер и музыкант женат на модели Алене Красновой. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

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«Восемь лет, как знакомы, и уже деревянная свадьба (пять лет). За это время я стал лучшей версией себя. Все благодаря тому, что рядом находился правильный человек, который всегда поддерживал и мотивировал меня, несмотря ни на что», — сказал Никита.

Как и полагается, было много вкусной еды, музыки и танцев.

Никита Пресняков помимо актерской карьеры активно занимается музыкой. Он в свое время создал рок-группу Multiverse и год за годом число поклонников его творчества растет. Тем не менее, хейтеры не дают молодому музыканту покоя из-за его звездных родственников. Они распространяют слухи о том, что своим успехом он обязан связям Примадонны.