Рената Литвинова описала жизнь в Европе

Рената Литвинова, которая уехала из России и сейчас живет во Франции, описала один день из своей жизни в Париже в Телеграм-канале
«Сегодня у меня «день лечения» - я разрешила себе все - сидеть, не вставая!!!, вечность, пропустить все встречи, поезда, игнор не моих расписаний…съесть макароны, чипсы, выпить все напитки, которые вроде бы никогда нельзя, и правда не от радости, а как-то отдаться печали - всю жизнь в лишениях, но не сегодня. Завтра. (это из моей сиюминутной лекции - «как обрести силу и держаться ближайшие сто световых лет ….», - с иронией написала звезда.
Актриса Рената Литвинова представит на театральном фестивале в Таллине свой новый моноспектакль «Кактус». Билеты на него варьируются от 200 до 600 евро, говорится на сайте мероприятия.