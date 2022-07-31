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1 час назад

Литвинова: «Я разрешила себе все»

Ирина Лебедева

Рената Литвинова, которая уехала из России и сейчас живет во Франции, описала один день из своей жизни в Париже в Телеграм-канале

Литвинова: «Я разрешила себе все»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня у меня «день лечения» - я разрешила себе все - сидеть, не вставая!!!, вечность, пропустить все встречи, поезда, игнор не моих расписаний…съесть макароны, чипсы, выпить все напитки, которые вроде бы никогда нельзя, и правда не от радости, а как-то отдаться печали - всю жизнь в лишениях, но не сегодня. Завтра. (это из моей сиюминутной лекции - «как обрести силу и держаться ближайшие сто световых лет ….», - с иронией написала звезда.

Актриса Рената Литвинова представит на театральном фестивале в Таллине свой новый моноспектакль «Кактус». Билеты на него варьируются от 200 до 600 евро, говорится на сайте мероприятия.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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