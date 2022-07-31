Литвинова: «Я разрешила себе все»

«Сегодня у меня «день лечения» - я разрешила себе все - сидеть, не вставая!!!, вечность, пропустить все встречи, поезда, игнор не моих расписаний…съесть макароны, чипсы, выпить все напитки, которые вроде бы никогда нельзя, и правда не от радости, а как-то отдаться печали - всю жизнь в лишениях, но не сегодня. Завтра. (это из моей сиюминутной лекции - «как обрести силу и держаться ближайшие сто световых лет ….», - с иронией написала звезда.