На Волочкову охотятся приставы из-за крупного долга

Анастасия Волочкова все больше погрязает в долгах и судебных тяжбах. Судебные приставы ее ищут за крупный долг — 10 июня Красногорский городской суд выдал исполнительный лист на взыскание с танцовщицы 654 тысяч рублей.

А питерское товарищество собственников жилья «Итальянская улица, дом 4» обратилось в суд с иском к Волочковой, в котором требуют оплатить 30 тысяч рублей долга за коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Об этом пишет СтарХит.

Правда, эту квартиру Анастасия выставляла на продажу более чем за 100 миллионов рублей, но пока покупателя не нашлось.

На данный момент у Волочковой уже есть как минимум две судебные тяжбы. Первая - с Большим театром (ближайшее заседание назначено на 17 августа). Вторая - с Екатериной Любомской, соседкой по подмосковному участку (слушание состоится 22 августа).

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в своем Telegram-канале, как ей удается не обращать внимания на хейтеров. По словам танцовщицы, она регулярно сталкивается с завистью.