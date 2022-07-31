Обнародованы заработки Реввы в России

Шоумен Александр Ревва известен как звезда Comedy Club. Однако ему удается удачно сочетать творческие и деловые таланты. Ревва – успешный бизнесмен, основавший несколько компаний.
Так, журналисты «Комсомольской Правды» нашли данные о том, что в прошлом году его фирмы заработали более 120 миллионов рублей.
ООО "Войс Медиа"с 2010 года занимается производством фильмов, клипов и телепрограмм. Ревве принадлежат 100% бизнеса. За прошлый год фирма заработала 106 миллионов рублей. Есть в их числе и государственные 3, 5 миллиона.
Скромнее, но тоже вполне уверенно чувствует себя «Войс Медиа Продакшн», которая создает музыкальный контент. Ее заработок за аналогичный период – 18 миллионов рублей.
Как следует из документов Александр Ревва является гражданином Украины. Правда, сейчас в социальных сетях активно обсуждается его возможный отъезд в Испанию и получение там гражданства.
Журналист Алена Жигалова сообщила, что шоумен уже покинул Россию и находится в Испании, однако в семье артиста эту информацию не подтвердили. Представитель жены Александра Реввы Анжелики заявил, что артист с семьей никуда не переезжал, однако дать более подробный комментарий отказался.
«Никто никуда не переехал. Мы не комментируем», — сказал представитель в интервью РИА Новости.