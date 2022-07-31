Масштаб гонораров Аллегровой ошеломил даже ее коллег

Информация о том, что Ирина Аллегрова оценивает 50 минут своего выступления перед публикой в 12 миллионов рублей, поразила всех. Даже ее коллеги по шоу-бизнесу считают эту цифру запредельной.
Так, певец Александр Фадеев, известный как Данко, уверен, что в нынешнее время требовать подобные деньги просто неприемлемо, да никто их и не заплатит. С ним говорили журналисты портала Prozvezd.
«Сколько? 12 миллионов? За эти деньги можно квартиру в Москве купить! Это просто зашквар!
Я считаю, что в наше непростое время просить такие деньги за выступление просто неприлично…», - заявил он.
Впрочем, не исключено, что, назначая такой гонорар, певица просто ставит заградительный барьер и заработок ее не слишком интересует.
«Я тоже могу запросить за свое выступление хоть 15 миллионов, но это же не значит, что мне их кто-то даст», - отметил Данко.
Эксперты отмечают, что ценник у Аллегровой вырос в последние годы, но она живет по душе и делает то, что хочет. За певицу можно не беспокоиться.