Масштаб гонораров Аллегровой ошеломил даже ее коллег

Информация о том, что Ирина Аллегрова оценивает 50 минут своего выступления перед публикой в 12 миллионов рублей, поразила всех. Даже ее коллеги по шоу-бизнесу считают эту цифру запредельной.

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Так, певец Александр Фадеев, известный как Данко, уверен, что в нынешнее время требовать подобные деньги просто неприемлемо, да никто их и не заплатит. С ним говорили журналисты портала Prozvezd.

«Сколько? 12 миллионов? За эти деньги можно квартиру в Москве купить! Это просто зашквар!

Я считаю, что в наше непростое время просить такие деньги за выступление просто неприлично…», - заявил он.

Впрочем, не исключено, что, назначая такой гонорар, певица просто ставит заградительный барьер и заработок ее не слишком интересует.

«Я тоже могу запросить за свое выступление хоть 15 миллионов, но это же не значит, что мне их кто-то даст», - отметил Данко.