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39 минут назад

Мама Лепса: «Гришуленька, сколько ты мне хлопот доставил в жизни»

Ирина Лебедева

Мама певца Григория Лепса (Лепсверидзе) была гостьей передачи «Сегодня вечером» на канале «Россия 1». Натэлла Семеновна рассказала о том, что ее сын был трудным подростком, да и во взрослом возрасте с ним было нелегко.

Мама Лепса: «Гришуленька, сколько ты мне хлопот доставил в жизни»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Учился Григорий слабо, кроме музыки, его мало что интересовало. Потом стал подрабатывать в сочинских ресторанах, начал злоупотреблять алкоголем. Позднее переехал в Москву, и тут дело уже дошло до наркотиков. Но, к счастью, удалось вовремя остановиться.

Потом у певца пропал голос, потребовалась операция. Восстановление заняло два долгих года.

Также Лепс неоднократно попадал в больницу с серьезными заболеваниями. И все это время мама не прекращала заботиться о нем. Так, она даже продала квартиру, когда пришлось спасать сына – лечить поджелудочную железу.

Во всяком случае, отношения у мамы со звездным сыном прекрасные. Музыкант – преданный и любящий сын, часто приезжает к 86-летней матери сам и с детьми, приглашает ее на свои концерты.

«Гришуленька, сколько ты мне хлопот доставил в жизни, но все равно я тебя очень люблю. Ты — моя гордость. Береги себя», — сказала Натэлла Семеновна.

Григорий Лепс неоднократно попадал в скверные ситуации из-за своего пристрастия к алкоголю. Теперь он старается вести более трезвый образ жизни. Его друг Иеромонах Фотий рассказал о том, что Григорий имеет дома коллекцию икон, которая помогает ему не скатиться в более серьезные грехи. Фотий подчеркнул, что Лепс проходил лечение от алкоголизма и пошел по пути исправления.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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