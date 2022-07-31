Мама Лепса: «Гришуленька, сколько ты мне хлопот доставил в жизни»

Мама певца Григория Лепса (Лепсверидзе) была гостьей передачи «Сегодня вечером» на канале «Россия 1». Натэлла Семеновна рассказала о том, что ее сын был трудным подростком, да и во взрослом возрасте с ним было нелегко.

Учился Григорий слабо, кроме музыки, его мало что интересовало. Потом стал подрабатывать в сочинских ресторанах, начал злоупотреблять алкоголем. Позднее переехал в Москву, и тут дело уже дошло до наркотиков. Но, к счастью, удалось вовремя остановиться.

Потом у певца пропал голос, потребовалась операция. Восстановление заняло два долгих года.

Также Лепс неоднократно попадал в больницу с серьезными заболеваниями. И все это время мама не прекращала заботиться о нем. Так, она даже продала квартиру, когда пришлось спасать сына – лечить поджелудочную железу.

Во всяком случае, отношения у мамы со звездным сыном прекрасные. Музыкант – преданный и любящий сын, часто приезжает к 86-летней матери сам и с детьми, приглашает ее на свои концерты.

«Гришуленька, сколько ты мне хлопот доставил в жизни, но все равно я тебя очень люблю. Ты — моя гордость. Береги себя», — сказала Натэлла Семеновна.