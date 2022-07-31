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56 минут назад

Разин не сможет отдать хиты Шатунова Милохину

Ирина Лебедева

В СМИ и социальных сетях обсуждается идея, высказанная Андреем Разиным. Он заявил, что является большим поклонником тиктокера Дани Милохина и хочет отдать ему песни покойного Юрия Шатунова.

Стало известно, отдаст ли Разин хиты Шатунова Милохину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор умершего певца Аркадий Кудряшов в ответ на это заявление сказал, что не отдаст никогда и никому композиции Юрия.

Стало известно о долгах умершего Юрия Шатунова

Звездный адвокат Андрей Алешкин объяснил в комментарии «Экспресс газете», что намерение Андрея Разина абсолютно незаконно. Аркадий Кудряшов верно говорит о том, что бывший продюсер «Ласкового мая» в принципе не имеет права распоряжаться песнями коллектива.

«Закон на его стороне. Проигранный Андреем Разиным суд по правам лишний раз это подтверждает», - сказал эксперт.

Закон защищает авторские права, и кому попало распоряжаться ими без разрешения владельца нельзя

«Авторское право – интеллектуальное право, оно защищается законом. Поэтому распоряжение чужими правами выглядит очень странно, как и исполнение песен без разрешения», - резюмировал Алешкин.

Известный продюсер Андрей Разин за период скандала с Юрием Шатуновым нажил себе немало врагов. Бывший коллега популярного певца смог впечатлить даже того, кто давно привык к интригам в шоу-бизнесе - Федора Бондарчука.

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