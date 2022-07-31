Эдита Пьеха назвала имя самого близкого человека

Эдита Пьеха отмечает 85-летие. Сейчас звезда советской и российской эстрады почти не появляется на публике из-за проблем со здоровьем. И родственники своим вниманием ее особо не балуют, - рассказала Эдита Станиславовна в интервью журналистам программы «Пусть говорят» на Первом канале.
«Внуки заезжают редко, конечно. Когда в Питере бывают, и то не всегда. Дело в том, что у них другое воспитание. Если позвонят, я счастлива. У них же иные чувства ко мне. Я их люблю, это мои внуки. Надеюсь, они тоже меня любят. Не знаю, анкету не проводили», - грустно шутит певица.
К счастью, рядом с пожилой артисткой ее помощница. Вера уже много лет ведет хозяйство Пьехи. Когда-то бывшая детдомовка познакомилась с Эдитой после одного из ее концертов. Когда Пьеха узнала, что Вере некуда идти и она ночует на вокзале, она пригласила ее к себе в номер. Об этом пишет Экспресс Газета.
«Она мне говорит: „А у меня нет номера. Я на вокзал“. Я ее забрала к себе в номер. Артистов балуют, три комнаты было у меня. Утром просыпаюсь: на столе завтрак, колготки концертные выстираны. Она как будто со мной всю жизнь. Сразу вошла в роль хозяйки. Я забрала ее с собой и, думаю, ей это не повредило», - рассказала Эдита Станиславовна.
Недавно Эдита Пьеха получила орден «За заслуги в культуре и искусстве».