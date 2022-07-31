Эдита Пьеха назвала имя самого близкого человека

«Она мне говорит: „А у меня нет номера. Я на вокзал“. Я ее забрала к себе в номер. Артистов балуют, три комнаты было у меня. Утром просыпаюсь: на столе завтрак, колготки концертные выстираны. Она как будто со мной всю жизнь. Сразу вошла в роль хозяйки. Я забрала ее с собой и, думаю, ей это не повредило», - рассказала Эдита Станиславовна.