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1 час назад

Стало известно, за какую цену Тарзан продает свои картины

Ирина Лебедева

Сергей Глушко, известный публике под псевдонимом Тарзан, в последнее время увлекся живописью. Надо сказать, что работы Сергея высоко оценил Никас Сафронов. Художник считает, что у мужа Королевой большой творческий потенциал.

Стало известно, за какую цену Тарзан продает свои картины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глушко уже провел мини-выставку своих работ, и теперь готовится к полноценной экспозиции. Об этом пишет портал prozvezd.

Желающие приобрести картины у начинающего художника есть, но Тарзан пока расстается со своими творениями неохотно – он считает, что еще не наработал достаточного количества картин для выставки. Но особо настойчивые покупатели все же стали обладателями полотен.

«Свои картины я пока не продаю. Потому что хочу устроить большую выставку в Москве. Только пару картин продал. Просто люди просили, даже настаивали. Продал дорого – больше миллиона рублей за каждую», - сказал он журналистам.

Главной музой Сергея и основной моделью является его супруга, Наташа Королева. Правда, в последнее время певица строго потребовала изменить сюжеты картин, считая, что ее там «слишком много».

«У меня много портретов Наташи. Еще есть недописанные, которые ждут своего часа. Пока я их отложил на неопределенное время. Наташа сама сказала: «Хватит меня, пиши что-то другое!». У холста я могу находиться сутками – с небольшими перерывами, потому что глаза устают», - сообщил Глушко.

Ранее супруг Королевой, танцовщик Сергей Глушко развеял появившиеся слухи о разводе. Он объяснил, что у них с женой сейчас слишком загруженные графики и они редко видятся, а порой им приходится даже посещать светские мероприятия по отдельности.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Никас Сафронов,
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