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30 минут назад

СМИ: телеведущему Диброву ищут замену

Ирина Лебедева

Дмитрий Дибров пару лет назад перенес инсульт. Восстановление идет не так быстро, как хотелось бы, и заметно, что телеведущий сильно постарел.

СМИ: телеведущему Диброву ищут замену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты портала blitz.plus сообщили, что, руководство Первого канала уже подбирает Дмитрию Александровичу замену. Так, репортер Денис Сорокин уверен, что Диброва вполне может заменить другой профессионал.

«Дибров всегда хвалился цифрами, они впечатляющие. Мало какой артист может дать такие рейтинги. У „Маски“ такие рейтинги, у громких событий. Но думаю, что успех программы не зависит от Диброва. Любого посади, и нормально будет. Вон Галкин сидел, и нормально было. Думаю, формат программы крутой — он близок людям. Если бы был ведущим Дима Борисов, рейтинги были бы не меньше, а может, даже выше», — объяснил Сорокин.

После перенесенной болезни бывший ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» с трудом ходит и разговаривает. Почти всегда Дмитрия Диброва сопровождает молодая жена Полина, она же периодически показывает, как выглядит шоумен.

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