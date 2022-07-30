СМИ: телеведущему Диброву ищут замену

«Дибров всегда хвалился цифрами, они впечатляющие. Мало какой артист может дать такие рейтинги. У „Маски“ такие рейтинги, у громких событий. Но думаю, что успех программы не зависит от Диброва. Любого посади, и нормально будет. Вон Галкин сидел, и нормально было. Думаю, формат программы крутой — он близок людям. Если бы был ведущим Дима Борисов, рейтинги были бы не меньше, а может, даже выше», — объяснил Сорокин.