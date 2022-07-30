Внешний вид Пугачевой испугал поклонников

Алла Пугачева уже несколько лет радует своих фанатов стройной фигурой, молодежными нарядами и современной прической.

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Однако выложенный в социальных сетях накануне видеоролик, на котором певица запечатлена с детьми на прогулке по Юрмале, буквально перепугал поклонников Примадонны.

Звезда вышла в свет в бесформенном черном балахоне, похожем на те, что она носила много лет назад. Кроме того, Алла Борисовна выглядит очень усталой и весьма немолодой, - пишут 7days.

В интернете вновь зазвучала «медицинская» версия отъезда 73-летней Пугачевой за рубеж в Израиль, куда направляются лечиться многие известные люди. А пока Алла продолжает хранить молчание по поводу будущего возвращения или невозвращения в Россию, публике остается лишь строить догадки.