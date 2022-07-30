Цымбалюк-Романовская призналась: ее роман с Шаляпиным был пиар-акцией

Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что отношения с певцом Прохором Шаляпиным были всего лишь пиар-акцией. Более того, в беседе с журналистами портала teleprogramma.prо она заявила, что затеяла это по совету своего бывшего супруга.
Якобы именно Джигарханян научил ее быть циничной. Поэтому она придумала пиар-роман с Шаляпиным и стала ходить по скандальным шоу.
«На тот момент я зарабатывала деньги в телепередачах на защиту своих интересов. Армен Джигарханян меня учил, что главное в трудных ситуациях — не терять чувство юмора и быть циничной. Эти советы я и использовала тогда в проекте с Прохором», - объяснила пианистка.
После кончины Джигарханяна Цымбалюк-Романовскую обвиняли в незаконном присвоении имущества и денежных средств актера.
«Прохор выкладывал красивые картинки с нами в соцсети. Я об этом пиар-романе не жалею. Уверена, что поступила правильно. Никто не скрывает, что мне нужны были деньги. Мы хорошо зарабатывали», - сказала Виталина.
Виталина Цымбалюк-Романовская – бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна. После громкого развода четы в обществе было много пересудов о Виталине.