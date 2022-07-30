Хаматова задумалась об эмиграции еще десять лет назад

Актриса Чулпан Хаматова была гостем YouTube-канала RusDelfi. В эфире программы Чулпан сообщила, что приняла решение о необходимости иметь «запасной аэродром» еще десять лет тому назад, в 2011 или 2012 году. Точной даты она не помнит равно как не помнит, что именно натолкнуло ее на такие мысли, - пишет teleprogramma.pro.

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Но в целом это было задумано, чтобы иметь возможность уехать из страны, в случае если Хаматовой по какой-либо причине жизнь в России покажется некомфортной.

«Стала думать, а если что-то... Будет все хуже и хуже. Есть ли у меня какой-то вариант запасной», — рассказала актриса.

Артистка обосновалась в Латвии и проживает там уже несколько месяцев. Пока она не планирует возвращаться в Россию и постепенно привыкает к быту за границей. Первое время ей помогали друзья, так как она не могла снять свои деньги – счета были заблокированы.