В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
59 минут назад

Хаматова задумалась об эмиграции еще десять лет назад

Ирина Лебедева

Актриса Чулпан Хаматова была гостем YouTube-канала RusDelfi. В эфире программы Чулпан сообщила, что приняла решение о необходимости иметь «запасной аэродром» еще десять лет тому назад, в 2011 или 2012 году. Точной даты она не помнит равно как не помнит, что именно натолкнуло ее на такие мысли, - пишет teleprogramma.pro.

Хаматова задумалась об эмиграции еще десять лет назад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но в целом это было задумано, чтобы иметь возможность уехать из страны, в случае если Хаматовой по какой-либо причине жизнь в России покажется некомфортной.

«Стала думать, а если что-то... Будет все хуже и хуже. Есть ли у меня какой-то вариант запасной», — рассказала актриса.

Артистка обосновалась в Латвии и проживает там уже несколько месяцев. Пока она не планирует возвращаться в Россию и постепенно привыкает к быту за границей. Первое время ей помогали друзья, так как она не могла снять свои деньги – счета были заблокированы.

Актриса признается, что готова была идти работать, кем угодно: хоть курьером, хоть таксистом. К счастью Хаматовой, ее приняли в труппу рижского театра. Сейчас она играет на сцене, активно изучает латышский язык, и, наконец, отправила детей в школу.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители