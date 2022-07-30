«Финансово мы не пострадали»: Дубовицкой продолжают платить зарплату

В феврале из телеэфира убрали подавляющее большинство развлекательных программ, в том числе «Аншлаг» с Региной Дубовицкой. Однако, как оказалось, денежных потерь телеведущая и коллектив сотрудников не понесли – несмотря на то, что передача не выходит уже полгода, зарплату руководство канала «Россия 1» выплачивает добросовестно, - сообщает портал prozvezd.

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«Финансово мы не пострадали. В этом плане у нас все нормально. Всем платят зарплату: не мне одной, а всему коллективу выплачивают. У нас же большая группа людей, которая делает программу», - рассказала Дубовицкая.

Регина пока не может назвать точную дату возвращения «Аншлага». Тем не менее она «не расслабляется» и сейчас готовит новый выпуск. Телеведущая полагает, что ждать «Аншлаг» в сентябре не стоит; скорее всего, зрители увидят его в конце осени или начале зимы.