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1 час назад

«Финансово мы не пострадали»: Дубовицкой продолжают платить зарплату

Ирина Лебедева

В феврале из телеэфира убрали подавляющее большинство развлекательных программ, в том числе «Аншлаг» с Региной Дубовицкой. Однако, как оказалось, денежных потерь телеведущая и коллектив сотрудников не понесли – несмотря на то, что передача не выходит уже полгода, зарплату руководство канала «Россия 1» выплачивает добросовестно, - сообщает портал prozvezd.

«Финансово мы не пострадали»: Дубовицкой продолжают платить зарплату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Финансово мы не пострадали. В этом плане у нас все нормально. Всем платят зарплату: не мне одной, а всему коллективу выплачивают. У нас же большая группа людей, которая делает программу», - рассказала Дубовицкая.

Регина пока не может назвать точную дату возвращения «Аншлага». Тем не менее она «не расслабляется» и сейчас готовит новый выпуск. Телеведущая полагает, что ждать «Аншлаг» в сентябре не стоит; скорее всего, зрители увидят его в конце осени или начале зимы.

Ранее Регину Дубовицкую обвинили в засилье низкопробного юмора на российском телевидении. Актриса Галина Коньшина критически высказалась о программе «Аншлаг». По ее мнению, именно из-за регулярного показа этой передачи по ТВ россияне перестали понимать настоящий юмор.

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