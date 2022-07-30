Волочкова о дочери: «Она умоляет ей не помогать»

«Ариша никогда меня не осуждает, а, наоборот, гордится. Потому что я всегда старалась сделать так, чтобы Ариша понимала: все, что я зарабатываю и делаю – это не то, что на плечи валится. Я дождалась, когда ей исполнится 4 года, и отвезла в дом малютки в Сочи просто для того, чтобы показать, как живут другие дети», - объяснила артистка.