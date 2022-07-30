Волочкова о дочери: «Она умоляет ей не помогать»

Ариадна, 16-летняя дочь Анастасии Волочковой, стремится всего в жизни добиться сама и отказывается от помощи звездной мамы. Сейчас девушка учится в лицее при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», и впереди у нее вся жизнь. Об этом эпатажная балерина рассказала в интервью «Дням.ру».
«Дочь в этом году планирует поступать в Сорбонну, хочет быть переводчиком. Она в совершенстве знает английский и французский, пишет стихи на трех языках и даже планирует выпустить собственный поэтический сборник. Она умоляет не помогать ей – хочет всего в жизни добиться сама. Ариша знает, что способна достичь всего талантом, без блата, как и я сама в свое время», — сообщила Анастасия.
Ранее Волочкова рассказала, что ее дочь – «самый прекрасный человек», и что, несмотря на все козни недоброжелателей, она уважает мать и очень к ней привязана.
«Ариша никогда меня не осуждает, а, наоборот, гордится. Потому что я всегда старалась сделать так, чтобы Ариша понимала: все, что я зарабатываю и делаю – это не то, что на плечи валится. Я дождалась, когда ей исполнится 4 года, и отвезла в дом малютки в Сочи просто для того, чтобы показать, как живут другие дети», - объяснила артистка.
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в своем Telegram-канале, как ей удается не обращать внимания на хейтеров. По словам танцовщицы, она регулярно сталкивается с завистью. Как отметила Волочкова, каждый раз, когда она слышит или читает о себе негатив, она возвращается к занятию своим любимым делом.
Балерина также добавила, что занимается растяжкой не только тела, но и «удовольствия от жизни».